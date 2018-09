Rechte in Skandinavien: Angst um Sozialstaat und Identität

Starkes Wirtschaftswachstum und ein ebenso starker Sozialstaat, hoher Bildungsgrad und geringe soziale Gegensätze: Auf den ersten Blick scheint Europas Norden kein guter Boden für rechtspopulistische Bewegungen. Doch mit dem Erfolg der Schwedendemokraten hat nun auch der letzte der nordischen Staaten eine Partei am rechten Rand, an der die Politik nicht mehr vorbei kann. Ob in der Opposition oder in der Regierung: Die Rechtspopulisten bestimmen den politischen Kurs in all diesen Ländern mit.

Wichtigster Motor für den Erfolg ist der anhaltende Streit um die Zuwanderung und den Umgang mit ihr. Sämtliche skandinavischen Länder haben über Jahre eine liberale Einwanderungspolitik betrieben. In der Flüchtlingskrise 2015 etwa war Schweden jenes europäische Land, das – gemessen an der Bevölkerung – die meisten Flüchtlinge aufnahm.