Rebellen in Angst vor Giftgaseinsatz durch Assad

Angesichts der Hinweise auf einen möglichen Chemiewaffeneinsatz in Syrien wächst der Druck auf US-Präsident Barack Obama. Auch in Israel wurden Forderungen nach einem militärischen Eingreifen laut, die „rote Linie“ sei überschritten. Doch der frühere israelische Botschafter in Deutschland, Shimon Stein, warnte am Samstag: „Ich möchte nicht sehen, dass Israel die Amerikaner zwingt, Maßnahmen zu ergreifen“, sagte er im Deutschlandfunk. Die moralische, politische und diplomatische Latte habe Obama gelegt. „Das ist meines Erachtens hoch genug.“ Die USA sollten die Staatengemeinschaft durch die Vereinten Nationen mobilisieren. Stein: „Der militärische Weg ist nicht der einzige.“