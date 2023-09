Razzien nach Verbot von "Hammerskins" in Deutschland

Die deutsche Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat den rechtsextremistischen Verein „Hammerskins Deutschland“ sowie seine regionalen Ableger und die Teilorganisation „Crew 38“ verboten. Wie das Bundesinnenministerium am Dienstag mitteilte, durchsuchten nun EinsatzkrĂ€fte der Polizei am frĂŒhen Morgen Wohnungen von 28 mutmaßlichen Mitgliedern des Vereins in zehn BundeslĂ€ndern.

Demnach soll es Razzien in Bayern, Baden-WĂŒrttemberg, Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und ThĂŒringen gegeben haben.

➀ Schlag gegen Bandidos: Die Rocker-Nazis vom Bauernhof