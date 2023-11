Razzien bei Anhängern der Hamas in Deutschland

In vier deutschen Bundesländern sind die Sicherheitsbehörden mit Razzien gegen mutmaßliche Anhänger der radikal-islamischen Palästinenser-Organisation Hamas vorgegangen. Es gebe Durchsuchungen in insgesamt 15 Objekten in Berlin, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, teilt das Bundesinnenministerium mit.