Ratspräsident Charles Michel: Geübter Schmied des Kompromisses

Sein neuer Arbeitsplatz ist nur ein paar hundert Meter von seinem früheren im Palais des belgischen Ministerpräsidenten entfernt: Am Freitag hat Belgiens Ex-Premier Charles Michel sein neues Büro im Europäischen Ratsgebäude bezogen. Der 43-jährige Wallone ist der bei weitem jüngste Präsident, den der Rat der Europäischen Union je gesehen hat – und dennoch ein Politikveteran.

Die Politik wurde dem Sohn von Belgiens früherem Premier Louis Michel – ja, genau der, der einst die EU-Sanktionen gegen Österreich befürwortet hatte – in die Wiege gelegt. Mit 18 saß der Jugendliche bereits in einem Regionalparlament, mit 23 im Bundesparlament, mit 24 war er Minister und mit 38 Chef einer Regierung, die in Belgien unter dem Namen „Kamikaze-Koalition“ startete.

Aber die inhomogene Koalition, die mehrere Jahre bis letzten Dezember hielt, war kein politisches Selbstmordkommando. Im Gegenteil bewies der konsensorientierte Liberale, dass er zusammenzuhalten vermag, was oder wer nicht immer an einem Strang zieht. Auf europäischer Ebene kann dies dem Nachfolger von Donald Tusk nur zu Gute kommen.