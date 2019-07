Rassismus: Trumps kaltes Spiel mit dem Feuer

„Ich will, dass sie jeden Tag über Rassismus sprechen. Wenn die Linke auf Rasse und Identität fokussiert ist, und wir mit wirtschaftlichem Nationalismus kommen, können wir die Demokraten zerstören“, jubilierte Stephen Bannon im August 2017. Wenige Tage zuvor war ein linker Demonstrant in Charlottesville von einem Rechtsextremen mit einem Auto überfahren und getötet worden. In den USA brach eine Rassismus-Debatte aus, US-Präsident Donald Trump geriet unter massive Kritik, da er den Anschlag nicht stark genug verurteilt, von „Gewalt auf beiden Seiten“ gesprochen hatte.