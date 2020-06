Rammstein: "Hier dreht man mir die Luft ab"

Kruspe flüchtete mit einem schwulen Freund über Ungarn nach Westberlin. Dort angekommen, hatte er einen Riesenschreck: "Da wurde mir erst klar, dass es kein Zurück gibt. Ich hatte das so spontan entschieden, dass ich keine Zeit hatte, mich von allen zu verabschieden. Erst in Westberlin wurde mir klar, dass ich jetzt mit der Konsequenz leben muss, dass ich meine Familie nie wiedersehen werde. Denn ein Fall der Mauer war nicht abzusehen."

Dazu kam, dass Westberlin damals grau und düster war, und Kruspes Wohnsituation – mit zwei Freunden in einem Zimmer in Kreuzberg – schwierig. Sodass er sich schnell fragte: "Au Scheiße, was hast du da gemacht?"

Den Mauerfall erlebte er dann mit Gefühlen, "die man nicht oft hat". Nachdem er die Pressekonferenz von Günter Schabowski gesehen hatte, ging Kruspe sofort zum Checkpoint Chausseestraße: "Ich bin vier oder fünf Mal hin und her gegangen, weil ich das nicht geglaubt habe!"

Später zog der Musiker wieder in den Osten, lernte in Schwerin Till Lindemann kennen. Mit ihm gründete er Rammstein, machte Weltkarriere und wohnte zeitweise in Amerika.

Sein Leben in der DDR sieht er heute differenzierter: "Ich bin glücklich, dass ich dort eine wunderschöne Kindheit hatte. Denn wir sind mit dem Gedanken aufgewachsen, dass es keine Kriminalität gibt, keine Arbeitslosen – Geld war nie ein Thema. Aber natürlich, als ich so zwölf Jahre alt war, ist es kompliziert geworden. Denn dann habe ich die Dinge hinterfragt und bin draufgekommen, was nicht gestimmt hat. Heute weiß ich aber, das ist egal – weil ich diese zwölf extrem guten Jahre hatte. Ich bin dankbar dafür, dass ich beide Welten erleben konnte."

