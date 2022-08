Raketenalarm auch in Jerusalem, zweiter Jihad-Militärchef getötet

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen weiteren Militärchef der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Jihad im Gazastreifen gezielt getötet. Der südliche Kommandant des Islamischen Jihad, Khaled Mansour, sei bei einem Luftangriff in Rafah ums Leben gekommen, teilte das Militär Sonntag früh mit. Zwei weitere ranghohe Jihad-Mitglieder seien ebenfalls getötet worden, darunter Mansours Stellvertreter. Der Islamische Jihad bestätigte den Tod Mansours.

"In den vergangenen Tagen hat Mansour an der Vorbereitung eines Angriffs auf Israel mit einer Panzerabwehrrakete sowie Raketen gearbeitet", hieß es in der Mitteilung der Armee. Er sei auch für Terroranschläge in der Vergangenheit verantwortlich.

Raketenalarm in Jerusalem

Erstmals seit Beginn der israelischen Militäroperation im Gazastreifen hat es am Sonntag auch in Jerusalem Raketenalarm gegeben. Nach Militärangaben heulten im Umkreis der Stadt in der Früh die Warnsirenen. Einwohner berichteten von Explosionen. Seit Freitag wurden nach Militärangaben mehr als 400 Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert.

Es war befürchtet worden, dass sich am Sonntag - dem jüdischen Fasten- und Trauertag Tisha B'Av - die Lage weiter zuspitzen könnte. Religiöse Juden betrauern an dem Tag die Zerstörung der beiden antiken Tempel in Jerusalem.