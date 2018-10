Rainer Münz: Der unaufgeregte Migrations-Erklärer

Zugleich konfrontiert Rainer Münz seine Gesprächspartner auch immer wieder mit der Tatsache, dass weit verbreitete Schwarzarbeit in Europa die illegale Zuwanderung fördert. Das reicht von der Landwirtschaft über die Altenpflege bis zur Kinderbetreuung – „in vielen EU-Staaten hat sich ein Schwarzarbeitsmarkt etabliert“, schildert Münz. „Nur auf unseren Baustellen wird streng kontrolliert, weil es dort eine Konkurrenz zwischen inländischen und ausländischen Arbeitskräften gibt.“ Aber von den nicht angemeldeten Putzfrauen in Europas Großstädten bis zu den illegal arbeitenden Ernte-Helfern im Süden der EU reicht eine Schattenwirtschaft, „die Nachfrage nach illegaler Zuwanderung schafft“, gibt der österreichische Experte zu bedenken.

Er hätte noch so viel zu sagen, über das rasante Bevölkerungswachstum in Afrika. Oder über jene halbe Million Menschen, die jährlich ohne legale Aufenthaltstitel in der EU aufgegriffen werden. Und über die Probleme, sie in ihre Heimatländer zurückzubringen. Doch die Zeit drängt. Im 12. Stock des Brüsseler Berlaymont-Gebäudes, wo Kommissionspräsident Juncker und alle Kommissarinnen und Kommissare ihre Büros haben, wartet noch ein Berg Arbeit. Alles sollte rechtzeitig erledigt sein, wenn er am Freitag Abend das Flugzeug zu seiner Frau und den beiden Kindern daheim in Wien erwischen will.