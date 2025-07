Quad-Treffen in Washington: Die vernachlässigte Anti-China-Allianz

Marco Rubio war zuletzt von seiner Hauptaufgabe abgelenkt. Als Senator für seinen Heimat-Bundesstaat Florida hatte er sich jahrelang als einer der lautstärksten „China-Falken“ innerhalb der republikanischen Partei hervorgetan; also als Befürworter einer fast vollständig auf die Rivalität mit der Volksrepublik ausgerichteten Außenpolitik.

Wie viele andere „Falken“ fordert Rubio dafür eine Aufrüstung der NATO-Partner: Die sollen künftig so stark sein, dass sie Europas Sicherheit alleine gewährleisten können, damit die USA all ihre Kraft in Asien bündeln können. Donald Trump machte ihn zum Außenminister, um genau diesen Kurs umzusetzen.