China half Pakistan im Kampf mit Indien - um seine Waffen zu testen

Die chinesische Volksbefreiungsarmee schaltete sich offenbar schon unmittelbar nach dem Terroranschlag in Kaschmir ein und half Pakistan dabei, sich auf den erwarteten indischen Angriff vorzubereiten. Das berichten Analysten des Centre For Joint Warfare Studies (CFJW) mit Sitz in Neu-Delhi.

Doch Chinas Interesse am pakistanischen Militärerfolg geht über reine diplomatische Nähe hinaus: Kein anderes Land hat in den letzten zehn Jahren mehr chinesische Waffensysteme gekauft.

Die Volksrepublik ist seit Jahrzehnten in den Kaschmir-Konflikt verwickelt, kontrolliert selbst einen Streifen im Norden des Gebiets und beansprucht Teile des indischen Territoriums. In den Ausläufern des Himalaya kommt es regelmäßig zu Scharmützeln zwischen chinesischen und indischen Soldaten. Im Streit zwischen den beiden südlichen Nachbarn steht Peking deshalb stets aufseiten Pakistans.

Bilder aus Indien machen deutlich, wie gut sich die chinesischen Waffen schlugen: Sie zeigen ein abgestürztes Wrackteil eines indischen Jets, genauer: eines französisches Rafale-Modells. Insgesamt sechs indische Flugzeuge will Pakistan in jener Nacht abgeschossen haben, darunter drei Rafales, wie Premierminister Shehbaz Sharif stolz erklärte.

Indien leugnet den Verlust eigener Flieger dagegen bis heute, in den sozialen Medien werden entsprechende Berichte teilweise zensiert. Regierungstreue Medien versuchen, den Effekt der J-10C-Jets herunterzuspielen, auch im Bericht des CFJW heißt es, die chinesischen Waffen hätten „kläglich versagt“.

In Staaten, die französische Rafale-Jets nutzen oder ihrerseits mit China im Clinch liegen, ist die Besorgnis dagegen groß. In einer Analyse des taiwanischen Instituts für Nationale Sicherheit heißt es etwa, die chinesische Luftwaffe nähere sich „dem Niveau der US-Luftstreitkräfte in Ostasien an und übertrifft sie möglicherweise bereits.“

Der österreichische Luftwaffen-Experte Georg Mader vom Magazin „Militär Aktuell“ widerspricht: „Das ist keine chinesische Wunderwaffe. Die Bedingungen der ersten Luftschlacht haben den Erfolg der Pakistanischen Luftwaffe einfach begünstigt.“ Indiens Militär habe den Feind in seinen Möglichkeiten und seiner Vorbereitung lediglich „auf blauäugige, überhebliche Art“ unterschätzt, sagt Mader zum KURIER.