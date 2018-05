Nordkorea: "Kim spielt taktisches Spiel mit Westen"

Pompeo war in den vergangenen Wochen zweimal persönlich in Nordkorea und traf Machthaber Kim Jong Un. Die Besuche dienten unter anderem auch der Vorbereitung des Gipfeltreffens zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump am 12. Juni in Singapur. Er verlangte von Pjöngjang die völlige Aufgabe des Atomprogramms und sagte dem Nordkoreanischen Volk Sicherheit zu. Es ist aber schwer zu sagen, was bei den Treffen genau besprochen oder festgelegt wurde.



Warum fällt es den beiden Seiten so schwer, einander zu vertrauen und bei den Abmachungen zu bleiben?

„Wenn man mit Nordkorea dealt, kann immer am letzten Tag noch eine Absage kommen“, sagt der Koreanologe Rainer Dormels, der das auch etwa von wissenschaftlichen Tagungen kennt. Gleichzeitig ist von nordkoreanischer Seite auch schwer einzuschätzen, was der Westen bzw. der Süden verfolgen. Da gibt es zwei Herangehensweisen. Erstens jene, dass Nordkorea jegliche Atomrüstung abschaffen müsse, bevor man ihm (wirtschaftlich) entgegenkommen kann. Diese – softere – Linie scheint Donald Trump zu vertreten. Oder zweitens, dass man um jeden Preis verhindert, dass der wirtschaftliche Unterschied zwischen dem Norden und dem Süden noch größer wird als er ohnehin schon ist. Diese Linie vertritt der südkoreanische Präsident Moon Jae-in (im Gegensatz zu seinen Vorgängern). Er möchte Nordkorea wirtschaftlich auf die Beine helfen, ungeachtet seines Atomprogramms.



Kann man mit jemandem wie Kim Jong-un überhaupt Vereinbarungen treffen?

Rainer Dormels erklärt, dass Kim zwar „mal so, mal so“ reagiert, jedoch aber eine klare Linie hat: Regimeerhalt. Er benötigt daher seine Atomwaffen quasi als Selbstschutz. Gleichzeitig will sich Kim nun, da sein Atomprogramm ja angeblich abgeschlossen ist und er der Welt bewiesen haben will, dass er die USA bedrohen kann, auf die wirtschaftliche Entwicklung konzentrieren. Das ist aber nur möglich, wenn man nicht mehr nur auf China angewiesen ist. Er braucht also eine Kooperation mit Südkorea und den USA. „Wenn nun die USA aber darauf bestehen, dass Pjöngjang seine Atomwaffen zur Gänze abbauen, dann ist fraglich, ob Kim darauf einsteigt“, so Dormels.

Wird das Treffen in Singapur am 12. Juni nun stattfinden oder nicht?

Das ist noch nicht endgültig klar. Die USA bleiben jedenfalls dabei, das Treffen vorzubereiten.