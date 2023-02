Putins eigene Sicht auf 80 Jahre Stalingrad

Panzer rollen am 2. Februar durch Stalingrad, heute Wolgograd. StaatsprĂ€sident Wladimir Putin legt Blumen am Mamajer-HĂŒgel, einer zentralen GedenkstĂ€tte an den Zweiten Weltkrieg, ab. Am Vortag wird eine neue Stalin-BĂŒste enthĂŒllt.

Zum 80. Jahrestag der vielleicht blutigsten Schlacht des 20. Jahrhunderts werden die Ereignisse von damals und der Krieg in der Ukraine heute von der russischen FĂŒhrung miteinander in Verbindung gebracht. Vor allem, seit der Westen dem ĂŒberfallenen Land Leopard-2-Panzer liefern möchte. Deutsche Panzer, die wieder auf Russen schießen sollen.

Putin bekommt so RĂŒckenwind fĂŒr seine Darstellung: Die "spezielle MilitĂ€roperation" sei die Verteidigung Russlands gegen die "Hitler-AnhĂ€nger" in der Ukraine.