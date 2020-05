Putin zelebriert Siegeskult und Stärke

Am Nachmittag überrascht Putin dann alle: Er führt persönlich den Marsch von rund 250.000 Menschen im Gedenken an die Kriegsopfer durch Moskau an. Mit einem Porträt seines Vaters Wladimir, der im Zweiten Weltkrieg gegen die deutschen Truppen kämpfte, stellt er sich Putin an die Spitze des Zuges. Der 62-Jährige bezeichnet den Marsch als eine Würdigung der Millionen russischen Kriegstoten, aber auch ein Zeichen der Stärke Russlands.