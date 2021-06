Putin verteidigt Manöver: „Selbst wenn wir das Schiff versenkt hätten ...“

Und am Mittwoch wurde ein weiterer Zwischenfall bekannt: Zwei russische Kampfflugzeuge hatten vergangenen Donnerstag im Südosten der von Russland annektierten Krim-Halbinsel die niederländische Fregatte „HNMLS Evertsen“ fünf Stunden wiederholt bedrängt. Sie flogen nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Den Haag „Scheinattacken“.

Moskau widerspricht: Die Flugzeuge hätten „in sicherem Abstand“ und „in Übereinstimmung mit den internationalen Regeln“ operiert.

"Lebensfähigkeit der Ukraine"

Der Ukraine warf Putin in der im Staatsfernsehen übertragenen Volksfragestunde „Der direkte Draht“ vor, aus dem westlichen Ausland gesteuert zu werden. „Die Schlüsselfragen der Lebensfähigkeit der Ukraine werden nicht in Kiew, sondern in Washington und teilweise in Berlin und Paris gelöst“, sagte Putin.