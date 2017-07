Putin lobt Donald Trump als "guten Zuhörer"

Russlands Präsident Wladimir Putin hofft auf eine Fortsetzung des Dialogs mit US-Präsident Donald Trump. Putin hob Trumps Fähigkeit zum Zuhören hervor.

Er reagiere auf seine Gesprächspartner und beteilige sich an der Diskussion, selbst wenn ihm etwas nicht gefalle oder er anderer Meinung sei, sagte Putin bei einem Treffen mit Minenarbeitern in der Region Belgorod am Freitag. Trump stelle Fragen und reagiere auf die Argumente seines Gesprächspartners.

Putin und Trump waren bei dem G20-Gipfel in Hamburg vor einer Woche erstmals persönlich aufeinandergetroffen. Dort schon hatte Putin gesagt, er gehe davon aus, eine persönliche Beziehung zu Trump aufgebaut zu haben. Der Trump im Fernsehen sei ganz anders als der Trump in der Realität.

Vor wenigen Tagen erst hatte Trump sein Verhältnis zu Russlands Präsidenten gelobt. „Ich glaube, wir kommen sehr, sehr gut miteinander aus.“