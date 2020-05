Putin: Krisentreffen und Krankheitsgerüchte

Er pflegt gerne und für alle gut sichtbar das Image der Sportskanone. Zu Pferd, beim Fischen, als Judoka oder im Hängegleiter – das Letzte, das Wladimir Putin gebrauchen kann, sind Berichte über seine anscheinend angeschlagene Gesundheit. Und genau solche machen derzeit massiv die Runde in russischen und internationalen Medien.

Erst eine Pressekonferenz mit Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel, die Putin ungewöhnlicherweise im Sitzen absolvierte, dann ein für Dezember anberaumter Besuch von Japans Ministerpräsident Yoshihiko Noda, der nach Angaben aus Tokio aus gesundheitlichen Gründen seitens Putins verschoben wurde. Aus dem Kreml gab es zu den Gerüchten um den 60-jährigen Präsidenten nur Dementis. Allein Weißrusslands Präsident Alexander Lukaschenko gab einen Hinweis, was passiert sein könnte: Er deutete an, dass sich Putin beim Judo den Rücken verrenkt habe.

Am Montag nahm der Kremlchef allerdings dann doch einen Termin wahr, der sich so ganz und gar nicht verschieben hätte lassen. Er reiste zu Gesprächen in die Türkei nach Istanbul. Zu Krisengesprächen. Er traf Premier Recep Tayyip Erdogan.