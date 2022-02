Putin erwägt Anerkennung von Separatisten-Gebieten in Ostukraine

Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Montag erklärt, man müsse erwägen, ob die Separatisten-Regionen im Osten der Ukraine anerkannt werden sollten. Ein solcher Schritt würde den Weg ebnen für einen russischen Einmarsch in den Donbass.

In einem Hilferuf an Putin hatten die selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk zuvor die Anerkennung als unabhängige Staaten verlangt. In Donezk forderte Separatistenführer Denis Puschilin den Kremlchef zudem auf, mit der „Volksrepublik“ einen Vertrag über Freundschaft und militärischen Beistand abzuschließen.

Damit könnte Russland etwa wie in den von Georgien abtrünnigen Regionen Südossetien und Abchasien Tausende Soldaten dort stationieren. Nach einem Krieg gegen Georgien hatte Russland die Regionen 2008 als unabhängige Staaten anerkannt.