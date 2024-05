Putin beginnt seine fünfte Amtszeit als russischer Präsident

Auch kein Vertreter der USA

Die USA werden ebenfalls keinen Vertreter zur erneuten Amtseinführung Putins schicken. Auch der offizielle Vertreter der Europäischen Union in Moskau wird bei der Zeremonie nicht vertreten sein, sagte ein Sprecher des Europäischen Auswärtigen Dienstes am späten Abend in Brüssel.

Der Außenbeauftragte Josep Borrell hatte sich zuvor gegen die Teilnahme der EU an der Veranstaltung ausgesprochen. Die meisten Botschafter der EU-Mitgliedstaaten - darunter auch jener Deutschlands - bleiben der Angelobung fern. Aber einige Länder - wie Frankreich, Ungarn und die Slowakei - wollen Vertreter schicken, um Gesprächskanäle offenzuhalten.