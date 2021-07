Prozess - Tag 2: "Ich würde es wieder tun"

"Kann Norwegen eine Demokratie sein, wenn hundert Prozent der Nachrichtenagenturen multikulturelle Werte preisen? Die Antwort heißt nein. Ich habe keine Angst davor, mein ganzes Leben im Gefängnis zu sitzen." Er sei in einem Gefängnis geboren worden. "Dieses Gefängnis heißt Norwegen." – Breivik vergleicht die Jugendorganisation der norwegischen Arbeiterpartei mit der "Hitlerjugend". – Auf der Insel Utøya hätte er "keine unschuldigen jungen Menschen" angegriffen. Die Leute auf der Insel seien "einer Gehirnwäsche unterzogen worden". Alle, die er getötet habe, seien "nicht unschuldige, unpolitische Kinder gewesen; das waren "junge Leute, die gearbeitet haben, um multikulturelle Werte hochzuhalten". Eine Reporterin des Guardian twitterte nach etwa der Hälfte von Breiviks Vortrag, sie könne nicht glauben, dass das Gericht all diese Aussagen zulasse. Breiviks auf 30 Minuten angelegte Erklärung dauerte letztlich mehr als eine Stunde, unterbrochen nur manchmal von der Richterin. Er habe seine Rhetorik, so sagte Breivik, angesichts der Opfer abgeschwächt. Zynischer geht es wohl nicht. Die Angehörigen der Opfer wollten verhindern, dass Breivik, der im Juli 2011 77 Menschen bei Anschlägen in Oslo und auf der Insel Utøya ermordet und Hunderte verletzt hat, diese Bühne bekommt.