Prozess gegen Rapper ASAP Rocky: Trump wütet gegen Schweden

Trump wiederum sagte mit Blick auf die angeblich durch Einwanderer drohende Terrorgefahr: „Schaut euch an, was in Deutschland passiert, schaut euch an, was gestern Abend in Schweden passiert ist.“

Was er meinte, wurde nie wirklich geklärt, in Schweden war nichts Bedeutendes passiert. Zwei Tage später kam es allerdings in dem Stockholmer Vorort Rinkeby, der überwiegend von Immigranten bewohnt wird, tatsächlich zu gewalttätigen Ausschreitungen.

Internetnutzer machten sich dennoch tagelang unter #LastNightinSweden über Trump lustig und posteten, was sie gemacht hätten: „Ikea-Schrank falsch aufgebaut“ oder „Bier getrunken, eingeschlafen“. Selbst Schwedens Ex-Außenminister Carl Bildt, ein bekannter Trump-Kritiker, meldete sich via Twitter zu Wort: „ Schweden? Terrorangriff? Was hat er geraucht?“