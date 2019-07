Warum Trump vor einem gefälschten Präsidentensiegel sprach

Es zeigt einen zweiköpfigen Adler - in Anlehnung an das russische Wappentier -, der Golfschläger und Geldscheine in den Krallen hält. Eine klare Persiflage auf das offizielle Präsidentensiegel, das einen Weißkopfseeadler in einem runden Emblem zeigt, eben verfälscht durch gewisse Details. Es spielt unter anderem auf Trumps angeblich enge Kontakte zu Russland, sein Milliardenvermögen, seine Nähe zu Großkonzernen und seine Liebe für das Golfspielen - vorzugsweise auf seinen eigenen Golfplätzen - an.

Trump sprach vor falschem Siegel

Jedes Mal, wenn Trump eine Rede hält, prangt das offizielle Präsidentensiegel im Hintergrund. Bei einer Veranstaltung am Dienstag, im Morriott Marquis Hotel in Washington, als Trump vor der konservativen Jugendorganisation "Turning Point" sprach, muss also etwas schief gegangen sein. Denn das Siegel, das hinter ihm an die Wand projiziert wurde, war definitiv nicht das offizielle Präsidentensiegel, sondern das Fake-Siegel des frutrierten Grafikdesigners Leazott.