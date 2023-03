Proteste schrecken Charles: Paris-Besuch wurde vertagt

Dementsprechend groß war der Zustrom am Donnerstag zu den Protestveranstaltungen, die teilweise aus dem Ruder liefen. So brach am Pariser Flughafen Charles de Gaulle ein wilder Streik aus, die Zufahrt zu einem der Terminals wurde blockiert. Auf dem Pariser Bahnhof Gare de Lyon besetzten Streikende die Gleise. Raffineriearbeiter, Lehrer und so weiter – aus vielen Berufsgruppen traten Arbeitnehmer in den Ausstand.

Hunderte Festnahmen

Vor allem nachts kam es zudem zu gewaltsamen Ausschreitungen. In der südfranzösischen Stadt Bordeaux wurde das Eingangsportal des Rathauses in Brand gesetzt. Laut Innenminister Gerald Darmanin, der diese Tat auf das Schärfste verurteilte, wurden mehrere öffentliche Gebäude angegriffen. Für Entsetzen sorgten Bilder, auf denen ein Polizist zu sehen ist, der zusammensackt, nachdem ihn ein Stein am Helm traf. Insgesamt wurden laut Darmanin rund 440 Sicherheitskräfte verletzt. 457 gewaltbereite Demonstranten seien festgenommen worden.