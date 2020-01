Proteste im Iran: „Unser Feind ist im Inneren“

Am Mittwoch haben iranische Raketen (unbeabsichtigt) ein ukrainisches Passagierflugzeug abgeschossen. Alle 176 Reisenden sind dabei ums Leben gekommen. Nach mehreren Dementis gab die Regierung in Teheran am Freitag schließlich zu, für den tödlichen Fehler verantwortlich zu sein. Bis zu diesem Zeitpunkt aber wollte man nichts davon gewusst haben.