Prodi: "System der internationalen Sanktionen überdenken"

Der ehemalige EU-Kommissionschef Romano Prodi meint, das System der internationalen Sanktionen müsse überdacht werden, weil ihre Anwendung immer schwieriger geworden sei. "Die Kontrollen des internationalen Finanzsystems haben sich nach und nach abgeschwächt, und die finanziellen Maßnahmen sind sicherlich nicht in der Lage, die Transparenz der Wirtschaftsbeziehungen zu gewährleisten", erklärte Prodi im Gespräch mit der römischen Tageszeitung "Il Messaggero" (Samstagsausgabe).

"Darüber hinaus hat die Vervielfachung des internationalen Handels die Art und Weise der Produktion und die Beziehungen zwischen den verschiedenen Unternehmen verändert, die immer weniger identifizierbare Komponenten und Halbfertigprodukte hervorbringen. In der Tat haben sich die so genannten Wertschöpfungsketten so verändert, dass jedes Produkt eine unendliche Anzahl von materiellen oder immateriellen Komponenten enthält, die aus einer ebenso unendlichen Anzahl von Ländern stammen", erklärte der 84-jährige Prodi.