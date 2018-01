Priester des Vize-Präsidenten kritisiert Trump

"Unmenschlich" und "hässlich": Es waren harte Worte, die am Sonntag durch die Metropolitan Baptist Church hallten. Sie bezogen sich auf US-Präsident Donald Trump, genauer gesagt auf seine Wortwahl. Priester Maurice Watson kritisierte den Präsidenten dafür, Haiti und afrikanische Länder als "shithole countries" bezeichnet zu haben (Trump leugnet diese Aussagen, der demokratische Senator Dick Durbin, der bei dem Meeting anwesend war, beharrt auf seiner Aussage, dass Trump genau das gesagt hat).

Wer immer so etwas sage, predigte der Priester, liege falsch und solle dafür zur Verantwortung gezogen werden. Er sei, sagte Watson, von Gott geleitet worden, das zu sagen. Weltweite Aufmerksamkeit erlangte die Predigt wegen eines Gastes in der Kirche: der bekanntlich tief religiöse Vize-Präsident Mike Pence. Einem lokalen TV-Reporter zufolge lief Pence während der Rede mehrmals rot an - was sein Büro in einer Aussendung leugnete.