Pressestimmen: "Druck auf Merkel war noch nie so hoch"

„Zur Diskussion steht die Stabilität Deutschlands. Vielleicht noch mehr die von Europa. Der Terrorangriff von Montagabend auf dem Weihnachtsmarkt im Zentrum von Westberlin zielt darauf ab, den Sieg Angela Merkels bei den Wahlen kommenden Herbst weniger sicher zu machen, die deutsche Politik in gewisser Hinsicht ins Wanken zu bringen. In Wirklichkeit ist das Land stabil und für den Moment scheint es auch geeint zu sein. (...) Die politische Situation in Deutschland hat sich aber seit gestern plötzlich verändert. Merkel ist heute verwundbarer. Die emotionale Reaktion der Wähler wird da sein und sie wird messbar sein in den kommenden Tagen. Die Wahlen sind aber noch weit entfernt und die Möglichkeit, dass sich die Effekte des Attentats verwässern, fehlen nicht. Aber es hängt zum Großteil davon ab, welche Antwort die deutsche Regierungschefin selbst und ihre Verbündeten darauf finden werden. (...) Auch in Europa ist die Position von Frau Merkel geschwächt. (...) Die nächsten Tage und Wochen werden deshalb von großer Wichtigkeit sein. Für Deutschland, aber noch mehr für die EU, die mit einer geschwächten und ohnmächtigen Merkel noch schwächer sein wird. Die Frau ist immer noch stark, aber sie ist nicht mehr gesetzt. Für Europa bleibt sie unentbehrlich.“

De Tijd, Belgien