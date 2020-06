Prag-Razzia: Dutzende Kilo Gold sichergestellt

Nach einer in der Geschichte der Tschechischen Republik noch nie dagewesenen Polizei-Razzia stürzt das Land in eine tiefe politische Krise. Über den Hintergrund rätseln die Tschechen noch immer. Bei dem Polizei-Einsatz stürmten 400 maskierte Beamte den Sitz der Regierung in Prag, das Verteidigungsministerium, 31 Wohnungen (darunter die Bleibe des Premierministers sowie seiner Kabinettschefin, die wie andere festgenommen wurde), einige Firmenzentralen, die Kommerzbank, die Direktion der staatlichen Forstbetriebe sowie ein Kunstgalerie.

Am Freitag traten Vertreter der Staatsanwaltschaft und der Polizei vor die Medien. Die Untersuchung habe vor eineinhalb Jahren begonnen und sei von Olmütz aus geführt worden, weil die Prager Staatsanwaltschaft selbst unter Verdacht stehe, involviert zu sein. „Ursprünglich hatten wir eine kriminelle Gruppe im Visier, die sich durch gute Beziehungen zu staatlichen und halb-staatlichen Organisationen extrem bereichert hat“, sagte der Chef der Sondereinheit zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität, „in der Kommerzbank wurden verdächtige 120 bis 150 Millionen Kronen (4,7 bis 5,8 Mio. Euro) sowie mehrere Dutzend Kilo Gold sichergestellt.“

Schon bald wurde klar, dass die Fäden bis in höchste politische Kreise führen. Die Spitze soll im Büro des Premierministers angesiedelt gewesen sein. Seine Kabinettschefin Jana Nagyova ist bereits angeklagt. Ihr wird vorgeworfen, ihre Kompetenzen missbraucht zu haben: Sie soll gesetzwidrig den militärischen Geheimdienst beauftragt haben, unter anderem die Ehefrau des Premierministers zu beschatten. Necas reagierte auf den Vorwurf am Freitag: Die Beschattung seiner Ehefrau sei zu deren eigener Sicherheit passiert.

Außerdem soll Nagyova rebellierende Abgeordnete mit hohen Geldsummen ruhig gestellt haben. Angeklagt wurden auch zwei Parlamentarier und zwei ehemalige Abgeordnete der regierenden ODS sowie der ehemalige als auch der amtierende Chef des Militärgeheimdienstes.

Weitere Politiker stehen unter Verdacht, auch zwei einflussreiche Oligarchen kamen ins Visier der Ermittler. Ihre Wohnungen wurden durchsucht, sie selbst befanden sich aber im Ausland.

Da es sich bei den angeklagten Politikern ausschließlich um Parteifreunde von Necas handelt, fordert die Opposition dessen sofortigen Rücktritt und vorgezogene Neuwahlen. Necas lehnt das kategorisch ab. Er kritisiert die Polizei und meinte, dass mit der Verhaftung des Leiters des militärischen Nachrichtendienstes der gute Ruf Tschechiens Schaden nehme.