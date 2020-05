Präsidentschaftswahl: Polens Parlament stimmte für reine Briefwahl

Nach der kurzfristigen Absage der für Sonntag geplanten Präsidentschaftswahl in Polen hat das Parlament in Warschau nun einer reinen Briefwahl zu einem späteren Zeitpunkt zugestimmt. Ein neuer Termin stand noch nicht fest, nach den Worten des stellvertretenden Ministerpräsidenten Jacek Sasin von der regierenden PiS-Partei könnte die Wahl jedoch nun bereits im Juni stattfinden.

Um den Wahltermin hatte es bis zuletzt einen großen Streit gegeben. Die PiS wollte trotz der Corona-Pandemie unbedingt an dem Termin am Sonntag festhalten und hatte deshalb eine reine Briefwahl vorgeschlagen, was bei der Opposition und dem PiS-Juniorpartner "Verständigung" heftige Proteste auslöste.

Am Mittwochabend einigten sich PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski und der Vorsitzende von Verständigung, Jaroslaw Gowin, auf einen Kompromiss: Demnach soll die Wahl am 10. Mai einfach nicht stattfinden und daraufhin vom Obersten Gerichtshof für ungültig erklärt werden. Danach soll die Parlamentspräsidentin ein neues Datum festlegen.