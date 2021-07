Le Pen und Melenchon im Spagat um die EU

Sollte sich Marine Le Pen, wider allgemeinen Erwarten, im ersten Durchgang der französischen Präsidentenwahlen diesen Sonntag doch nicht für die anschließende Stichwahl (7.Mai) qualifizieren, dann wird man sich vielleicht an die Schlagzeile erinnern, mit der das Massenblatt „Parisien“ kürzlich ein Interview mit der Nationalistin coverte. „ Marine Le Pen: ich will nicht das Chaos“, hieß es da in Balkenlettern.



Eine Politikerin, die so etwas überhaupt beteuern muss, hat ein Problem. Marine Le Pen hat den Austritt aus der EU, den sie bereits „Frexit“ getauft hat, und die Ersetzung des Euro durch eine „nationale Währung“ zu Angelpunkten ihres Programms gemacht. Das ist insofern logisch, als sie Frankreich auch gegenüber den bisherigen EU-Partnern protektionistisch abschotten möchte. An Stelle der EU will sie Frankreich – ähnlich wie Großbritannien mit dem „Commonwealth“ – wieder als eigenständige Macht mit Hilfe der ursprünglichen kolonialen Einfluss-Sphäre, namentlich in Afrika, auf der Weltbühne etablieren.