Präsidentensohn Hunter Biden bekennt sich in Steuerverfahren schuldig

Der Sohn von US-Präsident Joe Biden, Hunter Biden, hat sich in einem Steuerverfahren schuldig bekannt. Dies geht aus Gerichtsdokumenten hervor, die am Dienstag in Washington veröffentlicht wurden. Wie die "New York Times" (Onlineausgabe) berichtet, ist das Bekenntnis Teil eines Deals mit dem US-Justizministeriums. Der Präsidentensohn stimmt demnach einer Bewährungsstrafe zu und kann damit insbesondere auch ein weiteres Verfahren wegen illegalen Waffenbesitzes vermeiden.

➤ Mehr lesen: Die dunklen Deals des Hunter Biden

Hunter Biden soll nämlich falsche Angaben über seinen Drogenkonsum gemacht haben, als er eine Handfeuerwaffe gekauft hatte. Eine Anklage in diesem Fall wäre äußerst peinlich für die regierenden US-Demokraten gewesen, die sich für schärfere Waffengesetze stark machen.