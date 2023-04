Ukrainischer Präsidentenberater kritisiert SPÖ- und FPÖ-Abgeordnete

Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak hat das Fernbleiben österreichischer Abgeordneter von der Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij im Nationalrat scharf kritisiert. In einem Interview mit der Presse am Sonntag sprach Podoljak auch über die Ziele der ukrainischen Gegenoffensive und die chinesischen Vermittlungsversuche.

Angesicht des geplanten virtuellen Auftritts Selenskyjs am 30. März vor dem österreichischen Parlament war debattiert worden, ob sein Auftritt vereinbar mit der Neutralität sei. Vor der Rede verließen Abgeordnete der FPÖ und SPÖ den Saal. Dazu meinte Podoljak: "Jede Partei eines souveränen Staates kann sich verhalten, wie sie will. Aber ich habe schon eine Frage: Soll die Souveränität Österreichs auch so einfach verletzt werden können? Hier geht es nicht um die Neutralität."

➤ Mehr dazu: Wagner-Chef: "Haben jeden Tag stapelweise tausend Leichen"