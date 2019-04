Präsident Macron reuevoll: „Habe zu hart gewirkt“

Keine Schule und kein Spital soll mehr, ohne Zustimmung des örtlichen Bürgermeisters geschlossen werden. Durch die Errichtung von übergreifenden Behördenservice-Stellen soll niemand „mehr als 30 Kilometer“ für einen Behördengang zurücklegen müssen.

Dafür sei es aber nicht nötig mehr öffentlich Bedienstete anzustellen, sondern die Entscheidungsprozesse zu „vereinfachen“ und Beamte aus den oberen Etagen, namentlich in Paris, an die Basis zu verlegen. Für mehr Chancengleichheit wird die Zahl der Schüler pro Klasse an allen Volksschulen auf 24 beschränkt werden.

Steuersenkungen und öffentliche Ausgaben müssten aber durch eine Verlängerung der Arbeitszeit kompensiert werden. „In Frankreich wird weniger lang als in den Nachbarstaaten gearbeitet“, mahnte Macron.