Portugal: Warum der katholische Weltjugendtag für viel Kritik sorgt

Papst Franziskus kommt

Ein Grund, warum es so viele junge Katholiken zu dem Treffen zieht, ist wohl die Teilnahme von Papst Franziskus. Er plante, am heutigen Mittwoch anzureisen und in Lissabon rund 20 Treffen abzuhalten sowie elf Reden zu halten. Thematisch soll es dabei vor allem um den Krieg in der Ukraine, den Klimawandel sowie soziale Gerechtigkeit gehen. Dass der Pontifex kommen kann, war keineswegs gesichert, musste sich der 86-Jährige doch erst im Juni einer Operation am Bauch unterziehen. Bei der Reise nach Lissabon handelt es sich um seinen ersten Auslandstrip seit dem Eingriff.

Für die Abschlussmesse von Franziskus, der immer mal wieder zu Bescheidenheit aufruft, sollten ursprünglich fünf Millionen Euro ausgegeben werden. Doch die Portugiesen protestierten, mit Erfolg: Die Höhe der Bühne wurde von neun auf vier Meter gekürzt, die maximale Personenanzahl bei der Messe von 2.000 auf rund 1.200 reduziert und damit die Kosten halbiert. Auch für die kommenden Tage sind Proteste zu erwarten.