Pop-Kultur in Afghanistan: Die Rebellion der Ameisen

Alles begann mit einem Beatles-Album, damals in Herat vor 18 Jahren: „Let it be.“ Eine Schallplatte, die er als 13-Jähriger in der Sammlung seines Vaters fand und wieder und wieder abspielte auf dem Plattenspieler, den sie damals zu Hause hatten. Der Beginn einer großen Liebe. Eine, die bis heute hält.

Masoud Hasanzada ist Musiker und legt Wert auf ein Prädikat: Er ist nicht nur Musiker, sondern Protestmusiker. Seit sieben Jahren in der Funktion des Frontmann der Band Morcha. Das ist Dari und bedeutet so viel wie Ameisen. Zusammen bezeichnen sie sich als die erste und bisher einzige Bluesrockband Afghanistans. Wobei Masoud Hasanzada bei dem Wort „Bluesrock“ hin und her wippt, als wollte er unterstreichen, dass es das nicht so ganz trifft. Zu lieblich klingt das. Geht es doch vor allem auch um eines: Protest.

Der 31-Jährige in der modisch abgewetzten Uniformjacke spricht ruhig und gelassen mit einem leichten Lächeln über Krieg, Korruption und die Probleme, die junge Menschen so hätten in einem Land, in dem neue Ideen oft an einer Mauer von Traditionen und der Verweigerung der Älteren abprallen. Über Jugendarbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit, die Schere zwischen Arm und Reich, das Dahinschmelzen einer kurz aufkeimenden Mittelschicht. Hasan Hasanzada bezeichnet sich als Sozialist, teilweise sogar Anarchist und nicht gerade gläubig.

„15 Tote in Herat, die Regierung will mit den Taliban verhandeln“, lautet eine Textzeile in einem seiner Lieder. Eine Aneinanderreihung von Headlines afghanischer Zeitungen. Und in einem Liebeslied heißt es: „Liebe, Krieg, Korruption, Opium.“ Liebe sei da mehr als Solidarität gemeint. Nicht im romantischen Sinn. Tabus gibt es nicht in seinen Texten, wie er sagt. Aber doch Punkte, wo es heikel und teils absolut lebensgefährlich werden kann.