Warum Kawelaschwili es bis an die Spitze des Staates gebracht hat? In einer Zeit der Politikverdrossenheit gewinne man in der Politik besonders mit bekannten Namen Wahlen, erklärt der georgische Fußballjournalist Luka Lagwilawa im schweizer Fernsehen. Die Regierung stelle gerne Sportler als Kandidaten auf, um an Politik nicht interessierte Menschen für sich zu gewinnen: "Die sagen sich: 'Oh, der war ein guter Fußballer, und ich mag ihn, also wähle ich ihn.' So funktioniert das schon seit Jahren", sagt Lagwilawa.