Polizei tötet täglich mehr als zwei Menschen

Gegen die offensichtliche Zunahme der Polizeigewalt gab es zuletzt in mehreren US-Städten immer wieder – teils auch gewalttätige – Proteste. Als extrem ungerecht wird auch empfunden, dass die meisten Todesschützen der Polizei keine rechtlichen Konsequenzen zu fürchten haben. So wurden von den 385 Polizisten, die heuer im Dienst einen Menschen erschossen, bisher nur drei angeklagt, also weniger als ein Prozent. Insgesamt wurden im vergangenen Jahrzehnt nach Tausenden fatalen Todesschüssen 54 Beamte angeklagt – und die meisten wieder freigesprochen.