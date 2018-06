Polizei-Kooperation auf der Balkan-Route

Der österreichische Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) wollte höchstpersönlich in Sarajewo erscheinen, um Druck zu machen, dass keine weiteren Flüchtlinge mehr über die Balkanroute nach Europa kommen. Doch ein Unwetter verhinderte den Flug in die bosnische Hauptstadt, wo am Donnerstag eine Sondertreffen auf Ministerebene zur besseren Kontrolle der Migrationsbewegungen stattfand. Die Alpenrepublik wurde daher durch Franz Lang, den Chef des Bundeskriminalamt vertreten. Er hatte davor im slowenischen Brdo an einem Treffen der Polizeichefs Albaniens, Bosniens, Griechenlands, des Kosovo, Kroatiens, Mazedoniens, Serbiens und Sloweniens teilgenommen.

„Alle haben Grund zur Sorge geäußert“, sagte Lang, der auf einen angeblichen Migrantenstrom westlich der „alten“ Balkanroute (über Albanien) verwies. Davon sei aber kaum etwas zu bemerken, sagten Politiker und Experten vor österreichischen Journalisten, auch zum KURIER, zu Wochenbeginn. Lang dazu: „Wir wollen auch nicht dramatisieren.“ Aber man müsse Vorkehrungen treffen, dass so etwas wie 2015 nie wieder passiert. Man müsse dem Schlepperwesen, das sich jüngst grenzüberschreitend in Albanien, Serbien und Bosnien entwickelt habe, energisch entgegentreten.

In diesem Zusammenhang hatte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Mittwoch Albanien Unterstützung durch Polizistinnen und Polizisten angeboten, samt Material. Schon bisher sind in der Balkan-Region rund 60 Polizisten aus Österreich mit vier Wärmebildfahrzeugen im Einsatz.