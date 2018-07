Politische Taktik, Bewunderung, Geld: Was verbindet Trump und Putin?

Dabei ist das Programm an dem Ort, an dem sich schon für Ford und Breschnew, Bush senior und Gorbatschow, Clinton und Jelzin die Wege kreuzten, noch eine „black box“. Abseits der Schlagworte Ukraine, NATO, Syrien, Iran, Nordkorea und Atomwaffen gibt es keine öffentliche Agenda, jedenfalls nicht bei Trump.

Bis zuletzt entzog sich der US- Präsident Nachfragen mit Belanglosigkeiten – „ Putin ist nicht mein Feind, er ist ein Konkurrent, vielleicht wird er irgendwann ein Freund“ – und Ausflüchten. Werde Amerika die russische Aneignung der Krim 2014 anerkennen? „Kann ich nicht sagen“, erklärte Trump in Brüssel. Und nährte den Verdacht, den Analysten in Washington trotz zahlreicher Dementis seit langem hegen: Dass ein Deal im Schwange ist, bei dem Trump über die Köpfe der Weltgemeinschaft hinweg die Annexion abnicken und als „Zugabe“ die als Abschreckung gedachten NATO-Manöver NATO in Osteuropa zurückfahren könnte. Wenn sich Putin im Gegenzug verpflichten würde, in der Ostukraine vom Gaspedal zu gehen und den Iran wenigstens teilweise aus Syrien zu bugsieren. US-Truppen würde Trump dann wie versprochen zurückbeordern. Als Belohnung winkt für Putin – was sowohl den Kongress in Washington als auch Europa in Aufruhr versetzen würde – die Aufhebung von Sanktionen, die Russland zunehmend wehtun. Trump tritt dem von ihm bewunderten Autokraten, Judo-Kämpfer und Oben-ohne-Reiter-wie-Angler als Paradoxon gegenüber. Sein nimmermüdes Werben für einen Neustart zwischen Washington und Moskau, dessen Verhältnis Vorgänger Obama zerstört habe, kontrastriert seit Amtsantritt mit einer immer härteren Realpolitik. Russische Konsulate wurden geschlossen, Diplomaten rausgeworfen – gerade nach der Giftattacke auf einen russischen Ex-Spion in England. Putins Oligarchen wurde mit Sanktionen und Einreiseverboten belegt und der Kreml als atomarer Bösewicht und Unruhestifter schlechthin identifiziert.