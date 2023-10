Politiker international verurteilen Angriffe auf Israel scharf

Großbritannien, Frankreich, Italien und Ukraine verurteilen Angriffe

Großbritannien und Frankreich stellten sich ebenfalls auf die Seite Israels und verurteilten den Angriff der Hamas auf Zivilisten als terroristische Attacken. Auch Italien betonte das Recht Israels auf Selbstverteidigung. Die Regierung in Rom verurteile zudem aufs Schärfste den "Terror und die anhaltende Gewalt gegen unschuldige Zivilisten", hieß es in einer Mitteilung des Amtssitzes von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni am Samstag. "Der Terror wird niemals die Oberhand gewinnen."

Das ukrainische Außenministerium teilte auf X mit: "Die Ukraine verurteilt aufs Schärfste die andauernden Terroranschläge gegen Israel, einschließlich der Raketenangriffe auf die Zivilbevölkerung in Jerusalem und Tel Aviv." Man unterstütze Israel in seinem Recht, sich und sein Volk zu verteidigen.

➤ Mehr lesen Sie hier: Hamas-Luftangriffe: Israel erklärt Kriegszustand, mindestens 22 Israelis getötet