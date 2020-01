Polens "LGBT-freie Zonen": Kirche und PiS attackieren sexuelle Minderheiten

Kirche als Sprachrohr

In kaum einem anderen europäischen Land ist der Einfluss der Kirche so stark wie in Polen, dessen Volk auch eines der gläubigsten ist. Sie ist das zentrale Sprachrohr für Homophobie, diese betont sie sogar in Sonntagspredigten, wie der Politikwissenschafter Tobias Spöri dem KURIER sagt. „Die Kirche ist eine zentrale gesellschaftliche Institution Polens und eine der konservativsten und härtesten Europas“, so Spöri. Gleichgeschlechtliche Liebe wird laut Bartosz Wieliński auch immer wieder mit Pädophilie in einen Topf geworfen und als Ursache für Kindesmissbrauchsfälle dargestellt.

Stadt-Land-Gefälle

Restriktive Haltungen gegenüber sexuellen Minderheiten gibt es vor allem in den ländlichen südöstlichen Regionen des Landes. Hier liegen die Hochburgen der PiS-Partei. Homophobe Stimmungen, die dort bereits existierten, wurden durch die Kampagne der Regierung weiter verstärkt. Laut Politikwissenschafter Spöri liegt das auch daran, dass die Landbevölkerung kaum in Kontakt mit homosexuellen Menschen kommt. Er erzählt von einem LGBT-Aktivisten, der kleine Dörfer besuchte, um Aufklärung zu betreiben. „Für die Dorfbewohner war er wie ein Marsmensch“, sagt Spöri.

In Großstädten sei die Bevölkerung viel toleranter eingestellt, dort regieren auch liberalere Parteien. Für sexuelle Minderheiten in Polen ist derzeit keine Verbesserung in Sicht: Die PiS-Partei legte bei der Parlamentswahl im Vorjahr um sechs Prozentpunkte zu. Die Regierung sitzt laut Spöri „fest im Sattel.“