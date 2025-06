Richtungsweisender Wahl-Krimi über Polens Rolle in Europa

Spannender kann ein Rennen um das Präsidentenamt kaum sein: Rund 24 Stunden vor der Stichwahl in Polen hatten Umfragen das knappste Wahlergebnis jemals vorausgesagt. Dabei könnten die beiden Kandidaten nicht unterschiedlicher sein – der proeuropäische Warschauer Bürgermeister Rafał Trzaskowski und der rechte Historiker Karol Nawrocki standen für völlig unterschiedliche Visionen ihres Landes.

Aus Sicht der aktuellen polnischen Regierung um den liberalen Ministerpräsidenten Donald Tusk war dieses Veto-Recht zuletzt lange in falschen Händen. Der scheidende, konservative Präsident Andrzej Duda nutzte es freimütig, um zentrale Wahlversprechen der Tusk-Regierung auf Eis zu legen, etwa eine Justizreform oder lockerere Abtreibungs- und LGBTQ-Rechte.

Das Ergebnis wird die Arbeit der polnischen Regierung massiv beeinflussen. Im Vergleich zu Österreich ist der Präsident in Polen nämlich mit mehr Vollmachten ausgestattet. Er ist nicht nur Oberbefehlshaber des Militärs, sondern hat auch das letzte Wort in außenpolitischen Fragen. Vor allem aber verfügt er über ein Veto-Recht, mit dem er unliebsame Gesetze blockieren kann.

Letzte Umfragen sahen Trzaskowski hauchzart vorne, allerdings um weniger als einen Prozentpunkt, also innerhalb der Schwankungsbreite.

Warschaus Bürgermeister und Präsidentschaftskandidat Rafał Trzaskowski bei der Stimmabgabe am Sonntag.

Tusks Hoffnungen – sowie jene der ihm zugeneigten Wählerschaft – liegen daher auf Rafał Trzaskowski. Der Warschauer Bürgermeister wurde in Oxford ausgebildet, war mehrfach Minister und bis 2018 Abgeordneter im EU-Parlament. Er steht für ein Polen, das eng mit Brüssel, westeuropäischen Partnern zusammenarbeitet – und verspricht daher, Tusks Reformvorhaben zu unterstützen.

Sein Gegenüber: Historiker Karol Nawrocki

Karol Nawrocki dagegen ist politischer Quereinsteiger, er war zuvor jahrelang Leiter des Instituts für Nationales Gedenken, das die Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs in Polen vorantreibt.

Er will eine Rückkehr zum europaskeptischen Kurs der jahrelang regierenden rechtskonservativen Partei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS), die ihn auch in diesem Wahlkampf unterstützte. Nawrocki spricht sich zudem für ein Ende von Waffenlieferungen an die Ukraine aus.