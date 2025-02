Die Polinnen haben Tusk gewählt – über ein Jahr später sind viele enttäuscht

„Trzaskowski wird sicher versuchen, die Frauenkarte zu spielen“, erwartet Niżyńska. Ein Trumpf: „Seine Ehefrau ist in der Frauenrechtsszene aktiv und bekannt. Sie bezieht Stellung, meldet sich zu Wort – ein großer Unterschied zur jetzigen First Lady, die ihre Meinung hier nie geteilt hat.“ Sein größter Gegner dürfte der von der PiS gestützte Historiker Karol Nawrocki werden, der Abtreibungsgegner ist und „das Leben von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod“ unterstützt, wie er selbst sagt.

Und so dürften mehrere der Kandidaten – aktuell 14 Männer, eine Frau – in den nächsten Monaten einmal mehr gerade um weibliche Stimmen kämpfen. Gewinnt Tusks Kandidat, der Warschauer Bürgermeister Rafał Trzaskowski , würde das dem Ministerpräsidenten vieles erleichtern. Seine Chancen stehen Umfragen zufolge nicht schlecht.

Der Vorschlag für ein Abtreibungs-Entkriminalisierungsgesetz wurde gleich zu Beginn der neuen Regierungsperiode im Parlament abgelehnt, was Proteste auslöste. Obwohl man einen neuen Versuch gestartet hat, ist bei diesem kontroversen Thema, bei dem sich nicht alle Regierungsparteien einig sind, frühestens in ein paar Monaten mit einem Durchbruch zu rechnen. Wenn überhaupt.

15 Monate später kritisieren Frauenrechtlerinnen: Bisher hat sich kaum etwas getan. Nach wie vor trauen sich nur eine Handvoll Ärzte, Abtreibungen durchzuführen – gerade in ländlichen Gebieten ist der Zugang weiterhin schwer beschränkt. Schwangerschaftsabbrüche sind seit 2021 nur noch erlaubt, wenn die Mutter gefährdet ist, oder in Vergewaltigungs- und Inzestfällen.

Ob Tusks liberalkonservative Partei „Bürgerplattform“ (PO) auch diesmal wieder so viele Polinnen wie 2023 mobilisieren wird können, ist fraglich. „Das Thema Abtreibung war ein wichtiger Beweggrund für junge Frauen, zur Wahl zu gehen. Aber die Regierung hat ihnen nichts zurückgegeben“, sagte Mateusz Burzyński , Anwalt bei der Organisation Federa, die sich für reproduktive Rechte einsetzt, gegenüber dem Medium Notes from Poland.

Obwohl das offiziell nicht an ihm liegt, zweifelt Niżyńska daran, wie sehr er es tatsächlich will. Viele seien begeistert gewesen, als Tusk Premier geworden sei: "Aber seine Regierung ist überwiegend konservativ bis rechts, seine Partei ist im EU-Parlament bei der EVP. Nur, weil jetzt demokratische Kräfte an der Macht sind und sich – anders als davor die PiS – an die Rechtsstaatlichkeit halten, heißt das nicht, dass sie wirklich und nachhaltig Politik für Frauen machen."

"Er hat die Frauen geopfert"

In Tusks Partei säßen sehr viele streng Konservative, deren gesellschaftspolitische Einstellungen sich von jener der PiS in Wahrheit gar nicht so sehr unterscheiden würden. Die derzeitige Situation sei "sehr bequem" für Tusk: "Er kann immer den Koalitionspartnern die Schuld geben und das in Verhandlungen für andere Anliegen nutzen. Wenn er gewollt hätte, hätte er anders verhandeln können. Er hat die Frauen geopfert."

Studentin Natalia hat 2023 für Tusks Wahlkoalition gestimmt und bereut das nicht: "Ich würde mich definitiv wieder so entscheiden. Ich würde, außer die rechtsextreme Konfederacja, eigentlich jede Partei wählen, um eine erneute PiS-Regierung zu verhindern."

Zwar gebe es noch immer keinen freien Zugang zu Abtreibungen, man sei aber näher dran als davor. Die junge Frau hofft, dass Tusk-Kandidat Trzaskowski die Wahl im Mai gewinnt – und es dann bei den Frauenrechten tatsächliche Fortschritte gibt.