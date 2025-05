Präsidentenwahl: Polen wirft Russland Desinformationskampagne vor

Polen wirft Russland eine erhebliche Einmischung in die Präsidentenwahl vor, deren erste Runde am 18. Mai stattfindet. "Während der aktuellen Präsidentenwahl in Polen sind wir mit einem beispiellosen Versuch der russischen Einmischung in den Wahlprozess konfrontiert", sagte Digitalminister Krzysztof Gawkowski am Dienstag auf einer Konferenz zur Verteidigung.