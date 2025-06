Harter Schlag für Tusk

Für die liberale, pro-europäische Regierung von Premier Donald Tusk ist das ein harter Schlag. Denn ein polnischer Staatschef, der ungleich mehr Macht hat als ein österreichischer, verfügt über eine entscheidende politische Waffe: das Veto-Recht. Mit diesem kann der künftige Präsident alle Gesetzesvorhaben stoppen - und somit die gesamte Regierung, die dem anderen politischen Lager angehört als Nawrocki, blockieren.

Zur Veranschaulichung: Während der derzeitige Amtsinhaber Andrzej Duda in den Jahren der konservativen PiS-Regierung nur neun Mal bei Gesetzesinitiativen in Veto einlegte, blockierte der PiS-nahe Präsident seit Beginn der Tusk-Regierung vor eineinhalb Jahren bereits sechs Mal.

„Man muss mit Chaos rechnen, denn der neue Präsident wird die Regierung blockieren wollen“, sagt auch Agnieszka Lada-Konefal vom Deutschen Polen-Institut in Darmstadt der Deutschen Presse-Agentur. Sein wohl mächtigstes Veto wird sich gegen eine liberalere Gesetzgebung in der Abtreibungsfrage richten. Schon bisher ist die Tusk-Regierung am "Nein" des Präsidenten gescheitert. Alle Versuche, die besonders strengen Abtreibungsgesetze in Polen zu lockern, dürften damit weiter auf Jahre blockiert bleiben.