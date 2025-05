CPAC: Die Rechtskonservativen der Welt, in Polen versammelt

Gerade in Ungarn dürften Events wie die CPAC die ohnehin von der Regierung verbreitete EU-Skepsis weiter fördern. Ab Donnerstag findet die bereits vierte Ausgabe von CPAC Hungary statt. Dass es zuvor am Montag und Dienstag erstmals auch eine CPAC in Polen gegeben hat, ist aber eine besondere Taktik.

Das osteuropäische Land wählt diese Woche einen neuen Präsidenten. Es ist eine Richtungsentscheidung, die innerhalb Polens realpolitisch einiges verändern könnte. Der aktuelle Präsident Andrzej Duda, der nationalkonservativen Partei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) nahe, blockiert die Arbeit des proeuropäischen Premiers Donald Tusks von der „Bürgerplattform“ (PO).