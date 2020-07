Polen: Eine Wahl zwischen Tradition und Moderne

Wer ordentlich verdienen wollte, reiste weg, zumeist nach Deutschland. Viele Menschen handeln hier mit deutschen Autos. Rentner Jerzy fuhr als Lastwagenfahrer „um die Welt“. Nun kommt die Welt wieder nach Skrzynsko und in die nahe liegende Kreisstadt Przysucha: Die Regierungspartei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS), die Präsident Duda unterstützt, habe dafür gesorgt, sagt Jerzy stolz, dass der Intercity von Warschau nach Krakau an der vorher still gelegten Bahnstation wieder hält.

Weitere Perspektiven tun sich für den Ort auf: Ein Tabakkonzern aus Singapur hat hier Land für eine Manufaktur gekauft. Auch ein Hersteller von Plastikgranulaten aus China will sich ansiedeln. Mit dem Versprechen, neue Arbeitsplätze zu schaffen, hat die PiS hier viel Hoffnung geweckt. Die Erhöhung des Kindergeldes, Senkung des Rentenalters und andere soziale Leistungen trieben ihr noch mehr Wähler zu. Warum die PiS und Duda hier so fest verankert ist, will eine ältere Frau mit Kopftuch, die sich in ihrem Blumengarten nach dem Unkraut bückt, wie viele nicht verraten. Auch nicht, wen sie wählt: „Meine Sache“. Aber sie lacht, als der Reporter meint, dass dies doch klar sei.