Polen beseitigt die unabhängige Justiz – EU sieht hilflos zu

Unter Tumulten hat der Senat, die zweite Parlamentskammer, in Polen am Freitag zwei umstrittene Gesetzesnovellen abgesegnet, die nur zwei Tage zuvor im Sejm angenommen worden waren:

- Eine erwirkt die Auflösung des „Landesgerichtsrats“ in seiner bisherigen Besetzung. Als besonders prekär gilt, dass die 15 Richter der Kontrollinstanz nun vom Parlament bestimmt werden, anstatt von der „Selbstverwaltung der Richter.“

- Das zweite Gesetz erlaubt Justizminister Zbigniew Ziobro, die leitenden Richter der ordentlichen Gerichte auszutauschen.

- Zudem hat die Regierungspartei „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) einen Gesetzesvorschlag eingebracht, der es ermöglicht, das Personal des Obersten Gerichts innerhalb von 30 Tagen auszutauschen.

Da das Verfassungsgericht bereits durchgehend neu mit PiS-nahen Richtern besetzt ist, gibt es nach der personellen Übernahme des Obersten Gerichts keine Instanz mehr, die die Regierung kontrollieren kann. Dabei fallen dieser Behörde zwei wichtige Funktionen zu – sie untersucht und bestätigt die Rechtmäßigkeit von Wahlen und Referenden. Sollte die Opposition wider Erwarten die Parlamentswahlen in zwei Jahren gewinnen, könnte das demnächst regierungsnahe Gericht dies anzweifeln und die Wahlen formal rechtmäßig annullieren lassen.

Nur ein Veto von Staatspräsident Andrzej Duda könnte den großen Personalwechsel an Polens Gerichten noch verhindern.

von Jens Mattern, Warschau