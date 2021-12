Polarisierung in Chile: Jung-Sozialist fordert Nazi-Sohn heraus

Während Kast von seinen Kritikern bisweilen als Faschist, neoliberaler Alt-Konservativer oder "chilenischer Bolsonaro" bezeichnet wird, werfen die Gegner dem ehemaligen Studentenführer Boric vor, ein Linkspopulist zu sein, der ein Wirtschaftsmodell nach kubanischem oder venezolanischem Vorbild etablieren wolle. Und der 35-Jährige befeuert solche Projektionen selbst: Unter ihm werde Chile das "Grab des Neoliberalismus" werden, versprach Boric. Kast dagegen spricht von der "Freiheit des Marktes". Viel gegensätzlicher können sich die Lager nicht gegenüberstehen.

Kast muss sich dem Vorwurf stellen, die eigene Familiengeschichte nicht richtig dargestellt zu haben. Entgegen der eigenen Erzählung war Kasts Vater nicht nur in der Wehrmacht, sondern offenbar auch in der NSDAP aktiv. Die Familie war in den 1950er-Jahren nach Chile ausgewandert. Kasts unvollständige Darstellung über die Geschichte seines Vaters verschafft ihm ein Glaubwürdigkeitsproblem.

Klare Linie

Boric distanziert sich von Menschenrechtsverletzungen der umstrittenen Linksregierungen in Kuba, Venezuela und Nicaragua – anders als die ältere Generation von Linkspolitikern in Lateinamerika, wie Ex-Präsidentin und Vizepräsidentin Cristina Kirchner in Argentinien oder Ex-Präsident Lula das Silva in Brasilien.