Pocher trifft auf Verschwörungstheoretiker - und wird von Polizei weggebracht

"Ganz schön was los am Reichstag..." twitterte der deutsche Comedian Oliver Pocher Samtag Nachmittag. Und sorgte letztlich selbst für am meisten Aufsehen bei einer Anti-Corona-Demo in Berlin.

Pocher, der selbst an Covid-19 erkrankt war, sprach über ein Absperrgitter mit Attila Hildmann. Der Vegan-Koch hat sich in der Coronakrise vor allem als Verschwörungstheoretiker hervorgetan und diese Demo gegen die Corona-Maßnahmen der deutschen Bundesregierung organisiert.